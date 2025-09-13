Vloni v září prchal na poslední chvílí před zdivočelou řekou Opavou z domečku s manželkou Janou. „Po návratu jsme zjistili, že prakticky vše je na odpis. Když jsme se prokopali bahnem dolů do garáže, byla tam apokalypsa,“ říká Černota.
Černotovi z Karlovic rok od povodní s opravami domu přiliš nepokročili. Nejsou řemeslníci. Karel Janeček
Přišel o veškeré stroje ze stolárny, z pozemku voda odnesla vše, co jí stálo v cestě. „Odváželi jsme tuny odpadu. Následovaly měsíce vysušování domu, to nás stálo statisíce. Na zimu jsme navíc museli nakoupit suché dřevo, to také nebylo levné,“ dodal.
Největší problém je podle Černoty sehnat řemeslníky. „Jsou tak vytížení, že nestíhají. Vytopené tu byly skoro všechny rodiny. Proto nám opravy váznou, v dílně jsem tak ještě nestihl opravit vůbec nic, to potrvá měsíce,“ podotkl penzista.
Přestože prožil se ženou v Karlovicích ve Slezsku už druhou povodeň, odstěhovat se nehodlá. „My tu naši obec milujeme, nikdy bychom odtud nešli. Bereme to tak, že jsme dvakrát velkou vodu přežili a že to je znamení, abychom doma zůstali,“ dodal.