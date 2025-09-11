„Řidič motocyklu zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy a narazil do před ním jedoucího osobního vozidla, jehož řidič odbočoval vlevo. Po nárazu motocykl upadl na komunikaci, přičemž jeho mladý řidič utrpěl vážné zranění,“ uvedla mluvčí policie Daniela Vlčková.
Motorkář po nárazu upadal do bezvědomí, měl zraněnou hlavu a další oděrky po těle. „Záchranáři jej zajistili krčním límcem, pánevním pásem, zavedli kanylu a zahájili podávání nitrožilních léků. Vzhledem k závažnosti stavu musel být uveden do umělého spánku, lékař provedl intubaci dýchacích cest a převedení na umělou plicní ventilaci,“ popsal mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl. Sanitka jej odvezla do ostravské fakultní nemocnice.
Dechová zkouška u řidiče auta byla negativní, u mladého motorkáře nebylo možné vzhledem k jeho stavu ji na místě provést.
