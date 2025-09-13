Prvním výtvorem Rostislava Matušky je vesele působící lavička s pestrobarevným rozcestníkem. Umístil ji na svůj pozemek na rohu ulic Jana Nerudy a Jarní.
„Tady na sídlišti OKD nechalo město lavičky odstranit. Okupovali je bezdomovci a nejrůznější nevábné existence. Jenže senioři, kteří se vraceli s nákupem z obchodu, který není úplně blízko, si náhle neměli kde odpočinout,“ vysvětlil.
Rozcestník jako cestovní deník
Jeho novou lavičku kupodivu bezdomovci neobsadili a je opravdu staršími lidmi hojně využívána. „Mám z toho radost. Tu a tam se u ní najde nějaký ten vajgl, ale s tím jsem počítal. Nikdy nic není stoprocentní,“ řekl smířeně Matuška.
Rostislav Matuška (38) z Hlučína začal na vlastní pěst vyrábět lavičky, aby lidé mohli odpočívat Rostislav Matuška
Lavičku doplnil i originálním rozcestníkem. Jeho ukazatele informují o vzdálenosti na Bali, k Etně, na Kypr nebo třeba do Norska. „Je to vlastně takový můj osobní deník z míst, která jsem s přítelkyní už navštívil,“ doplnil činorodý muž.
Truhlařina? Tu neuměl
Rostislav se přitom za truhláře vůbec nepovažuje. „Vlastně jsem nic podobného nikdy nedělal. Takže jsem klasický samouk. S každou další prací se snažím zdokonalovat,“ usmál se. Jedno dílo ho přijde na dva až tři tisíce korun.
Krátce po první lavičce přibyl další jeho kousek, a to u cyklostezky podél opevnění Hlučínska u Darkoviček. Autor opět využil vstřícnosti majitele soukromého pozemku. Lavičku doplnil rozcestníkem se směrovkami k šesti bunkrům a pevnostem v okolí.
Už chystá další
Lidé jsou z jeho aktivity nadšeni. „Krásný počin v dnešní době,“ shodují se. Projekt tak nabírá na obrátkách. Během prvního zářijového týdne přibude další „rozcestníková“ lavička nedaleko Hlučínského jezera a stále to teprve bude začátek.
Rostislav Matuška už má s majiteli pozemků rozjednány další čtyři místa, kam smí případně lavičky umístit. „Ještěže je tolik skvělých lidí, co rádi využijí svůj pozemek ku prospěchu dalších lidí,“ uzavřel.