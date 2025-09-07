Když Jan Mariánek po 50 letech zahlédl svůj podpis, oči se mu zalily slzami. „Podívejte, jsem tam. A zase u toho,“ řekl dojatě a ukázal prstem na desítku jmen. Zbyl z nich už jen on. Do radnice se přišli podívat všichni, koho lákalo zjistit, co vzkázali lidé z let 1948 a 1973 do budoucnosti, a současně být svědky toho, jak se schránky naplňují znovu.
Podle šéfa odboru kultury Zdeňka Hušťáka byl mezi nejvzácnějšími objevy tubus s mincí s portrétem J. A. Komenského. Objevily se i dobové noviny, hromada mincí, fotografie, pamětní předměty a také listina s pozdravem „Práci čest“ podepsaná členy tehdejšího Sboru národní bezpečnosti.
Jakmile se lidé nabažili minulosti, radní začali schránky plnit „dneškem“. Vedle novin a bankovek v hodnotě téměř devíti tisíc korun do nich putoval podepsaný tenisový míček Petry Kvitové, fotografie, známky a dokonce i reklamní letáky. „Jednou, až se tubusy znovu otevřou, místní uvidí, kolik dnes co stálo,“ vysvětlila starostka Fulneku Radka Krištofová.
