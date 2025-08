K velkému neštěstí došlo v zahrádkářské kolonii v Karviné. Agresivní pes tu napadl dva muže (59 a 84). Senior utrpěl tak vážná zranění, že byl vrtulníkem přepraven do nemocnice v kritickém stavu. Kříženec německého ovčáka bránil záchranářům ve vstupu na pozemek za zraněnými, policisté ho museli zastřelit.

„Jednalo se o zhruba 60letého majitele psa, který je imobilní, a téměř 85letého muže. Vzhledem ke zranění bylo nutno zejména staršího pána transportovat do nemocnice, čemuž měl však pes svou přítomností na pozemku bránit,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Dodala, že v tu chvíli nebylo reálné psa odchytit či jinak odvést, proto policisté použili služební zbraň a psa zastřelili.

Masivní krvácení

Zdravotníci následně zjistili, že starší muž je v ohrožení života. „Měl mnohočetné otevřené rány na horních i dolních končetinách, utrpěl velkou krevní ztrátu. Záchranáři mu zastavili masivního krvácení, rány ošetřili a uvedli ho do umělého spánku,“ popsala zásah mluvčí záchranářů Jana Šedovičová. Pacienta záchranáři převezli do Nemocnice Karviná-Ráj a odtud letecky do Fakultní nemocnice Ostrava.

Druhý muž měl zraněnou ruku, po celou dobu byl ve stabilizovaném stavu. Záchranáři ho předali do karvinské nemocnice. Po ošetření ho propustili.

"Okolnostmi napadení psem a zraněním mužů se nyní budou zabývat karvinští policisté, použitím služební zbraně kontrolní orgány," dodala policejní mluvčí.

VIDEO: Staford napadl ženu, psa zahnal její syn-strážník výstřelem.