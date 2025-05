Zpět

V Bystřici na Třinecku to ve středu večer pořádně zahučelo v trubkách – ale ne kvůli poruše. Dispečer ostravské vodárenské společnosti zbystřil, když odběr vody v jedné části obce vyskočil z obvyklých 0,3 litru za sekundu na neuvěřitelné 4 litry. To už není sprchování, to je malý vodní park.