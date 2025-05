Nasadil život, aby zachránil život druhého. Dobrovolný hasič Jindřich Štefek (33) z Dolního Benešova se za extrémního rizika potopil pro muže do zatopeného sklepa v paneláku. Byl za to oceněn medailí Za statečnost.

Osudnou loňskou neděli 15. září zasahoval Jindřich Štefek s týmem na opavském sídlišti Kateřinky. Řeka Opava se tu po vydatných deštích vylila z břehů, proud sílil. „Zprvu stačil raft, záchrana lidí byla dobrovolná. Pak už jsme nasadili motorový člun a šlo o životy,“ popisoval.

Na finální zásah dne nezapomene. „V paneláku na Ratibořské lidi slyšeli rány, asi ze sklepa. Někdo klepal do trubek. Byla tma, situace extrémní, proud silný. Kolega, který se potopil, říkal, že je to o život. Já nemám rodinu, tak jsem do toho šel,“ pokračoval.

Šlo o minuty

Jištěn lanem se Jindřich potopil do kalné vody. Podplouváním průchodů mezi místnostmi a nadechováním ve vzduchových kapsách se dostal před zablokované dveře. Nohou je naslepo uvolnil. Našel muže s hlavou pár „čísel“ mezi stropem a vodou! „Šlo fakt o minuty,“ přisvědčil.

„Pán řekl, že plavat pod vodou zvládne. Popsal jsem mu cestu a plavali zpět. Pak mu došly síly, skoro jsem ho vlekl. Poslední dveře zase blokovala voda. Kolegové je zvenčí vyrazili. Byli jsme konečně venku…“ uzavřel hasič, který je civilním povoláním projektant brzdových systémů tramvají.

Hasič urazil během proplouvání sklepem zhruba 40 metrů. Z toho polovinu s mužem, jehož zachránil.

Spásné světlo

Jindřich měl při záchraně i štěstí. Dole ve sklepě i přes to, že byl pod vodou, zůstalo svítit světlo. To mu aspoň trochu pomohlo v orientaci, přestože ve špinavé vodě nebylo vidět zhola nic.

Plovací vesta, kterou měl na sobě, mu pomáhala nadnášet k životadárným vzduchovým kapsám. „Přilbu jsem ale neměl. S ní bych se k nim nedostal, prostor mezi vodou a stropem byl příliš úzký,“ řekl.

Až zpětně si uvědomil, do jak riskantního podniku se pustil. „Ne každý by tam asi vlezl. Asi mi pomohlo to, že rád dělám adrenalinové sporty, paragliding, potápění. Já jsem tam tehdy byl a rozhodl se, jak jsem se rozhodl. Upřímně, čekal jsem, že za riskování vlastního života budu mít u nadřízených průšvih,“ usmál se.

Medaile Za statečnost

Namísto průšvihu dobrovolného hasiče čekalo jedno z nejvyšších ocenění, medaile Za statečnost. Převzal ji při oslavách 80 let opavského profi sboru z rukou generálního ředitele Vladimíra Vlčka. „Čin pana Štefka, při kterém riskoval vlastní život, je výjimečným příkladem odvahy a statečnosti,“ řekl ředitel.

Se zachráněným mužem středních let se Jindřich Štefek zatím znovu nepotkal, ale má to v plánu.

VIDEO: Opava pod vodou: Takhle ji zasáhly povodně 2024 (15.9.2024)

Video Video se připravuje ... Opava pod vodou: Takhle ji zasáhly povodně 2024 (15.9.2024) HZS ČR