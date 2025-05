„Musela jsem do Krnova padesát kilometrů, to byly ztracené dvě hodiny času a lezlo to do peněz. Mohu nyní dcerami Samantou (11) a Leontýnkou strávit i více času,“ řekla první pacientka ordinace, již právě z těchto důvodů v Rýmařově otevřeli.

„Rýmařovsko je velkou, odlehlou destinací, v okolí gynekologická ordinace chyběla. Ošetřuji už i malá miminka, dospívající, zralé, i starší ženy. Počítáme zhruba s dvacítkou pacientek každé úterý,“ sdělila vedoucí lékařka Renáta Kupková.

Stovkám žen z Rýmařovska nabídne lékařka nejen preventivní vyšetření. „Komplexní péče zahrnuje i léčbu nejrůznějších onemocnění. Poskytneme péči i mámám po porodu,“ uvedla lékařka Kupková. Otevřeno má nová ordinace každé úterý od 7.30 do 15.30 hodin. Video Video se připravuje ... Do Rýmařova nyní jezdí za pacientkami gynekoložka. Ušetří jim hodiny na cestách. Karel Janeček

Chtějí více miminek

Vloni tu přišlo na svět přes 8 a půl tisíce dětí, tedy o zhruba 8 procent méně než v roce 2023. Svou roli tu hraje také vzdálenost odlehlých oblastí od porodnic. Krnovská nemocnice proto má plán, aby těhotných budoucích maminek přibývalo. Do nové ordinace budou jezdit její zdravotníci, aby pomáhali těhotenství ženám plánovat.