Agresor s obětí na sebe narazili loni v říjnu krátce poté, co opilý Daniel G. opustil bar nedaleko kina Luna v Ostravě-Zábřehu. Starší muž na mladšího cosi „štěkl“. Mladík se za mužem, který mířil domů, vydal a u dveří domu brutálně zaútočil.

„Masivní útok zahrnoval opakované údery pěstí do obličeje, rdoušení, naskakování kolenem na krk a trup, bouchání hlavou o obrubník v době, kdy se již poškozený nemohl bránit. Incident vyústil v těžká zranění, kterým poškozený na místě podlehl,“ četla obžalobu státní zástupkyně Marie Dolinková.

Máma se ho nedočkala

Daniel G. navíc útočil nadvakrát. Nejprve poslal muže do bezvědomí a sebral mu jeho kufr, který odhodil opodál do křoví. Pak se k němu vrátil a šílené dílo dokonal. Znovu mu vzal jeho věci tentokrát batoh, který odhodil na útěku.

Osm minut po činu byl totiž dopaden, útok někdo nahlásil. Oběť na místě zemřela. Oživování viděla z okna jeho maminka, za kterou mířil. Syna se nedočkala, ačkoli už byl jednou nohou v baráku...

„Byl to tak hodný chlap, jak mu to mohl někdo jen tak udělat?,“ plakala jedna ze sousedek dva dny po vraždě.

Daniel se přiznal

„Lituji toho, chtěl bych vrátit čas, ale to už není možné. Od začátku vše přiznávám, ale s jednou podstatnou věcí v žalobě nesouhlasím. Důvod mého jednání nemělo žádnou souvislost s jakýmkoliv finančním prospěchem,“ řekl u soudu Daniel G.

Motiv útoku tak zatím není zcela jasný. Pokud za ním není majetkový prospěch, jak tvrdí žaloba, znamená to, že mladík tak surově útočil doslova pro nic za nic? „To je snad ještě horší, než kdyby to udělal pro ty peníze,“ mínil muž, který také sledoval jednání. Zda patří k poškozené rodině, odmítl říci.

Když pije, může útočit

Mladík odmítl prohlásit vinu a bude se klasicky dokazovat. V plánu je vyslechnout několik svědků, včetně mladíkovy maminky. Ta s očima plnýma slz musela kvůli tomu opustit soudní jednání. To dál sledovali jeho rovněž plačící otec s tetou.

Daniel G. čelí sazbě 15 až 20 let, v úvahu přichází i výjimečný trest, včetně doživotí. Státní zástupkyně nicméně navrhuje pro mladíka 17 let. Zatím je jasné jen to, že zůstane ve vazbě. Dle žalobkyně by mohl znovu páchat násilnou trestnou činnost, zvlášť po požití alkoholu.

Fotogalerie 8 fotografií Daniel G. (20) se u soudu v Ostravě zpovídá z vraždy muže (†59), kterého podle obžaloby bezdůvodně ubil a ukopal. Autor: Foto Blesk - Michal Charbulák