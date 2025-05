„Lékaři nám nedávali naději, prý se neprobudí,“ líčila manželka. Ale nevzdala to. Pak se stalo něco, co připomíná zázrak – a to i podle lékařů. Miloš se po devíti měsících začal probouzet. Zprvu to byl jen pohyb víček, slabé stisknutí ruky. A pak první „ano“, kývnutím hlavy.

„Nevěřili, že vnímá, ale on věděl, kdo je, kolik má dětí. Poznal můj hlas,“ vzpomínala manželka. „Teprve potom personál pochopil, že si nevymýšlím, a už u dveří mi hlásili, že je Milda zpět,“ popisovala žena.

Duše bojuje

Její manžel, dříve opora rodiny, dnes bojuje o každý pohyb. Komunikuje pomocí kývnutí hlavy a stisku ruky, snaží se mluvit. Zrak má stále poškozený, ale i když má ochablé tělo, jeho duše a vůle jsou pevné jako skála.

Protože mu chce manželka dopřát tu nejlepší péči, přestěhovala se, podle rčení, že láska i hory přenáší, z východních Čech do Ostravy, kde mu ji mohou poskytnout v centru Arcada. Věří, že jednoho dne bude Miloš zase s dětmi skákat přes kaluže.

Dcera Elenka si svého tatínka pamatuje zdravého. Dnes se mu podává napít, hladí ho po tváři a učí ho znovu držet tužku. Je jí teprve šest, a přesto je silnější, než si mnozí dospělí dokáží představit. Kubík, který vyrůstal v těžké situaci od svých tří měsíců, to bere jako samozřejmost.

Vděčnost za pomoc

Péče o tatínka je nesmírně náročná – psychicky, fyzicky i finančně. Rodina všechno podřídila tomu, aby mohl muž zůstat doma. Anička věří, že právě láska blízkých může Mildu postavit zpátky na nohy a pravidelně s ním dochází do Arcady na rehabilitaci.

Každá koruna znamená víc než jen léčbu. Znamená naději. Zajišťuje rehabilitace, převoz, domácí péči, bezbariérové úpravy i pomůcky. Pomáhá Mildovi získat zpět pohyb, důstojnost a sen, že jednou bude zase tátou, jakým býval. Že jednou sám dojde z pokoje do pokoje a obejme své děti.

