Paní Beáta má potíže s ledvinami kvůli Guillain-Barrého syndromu, nemoci, kdy vlastní imunita chybně napadá nervy v těle. Její organismus jí úplně selhal a ledviny to odnesly nejvíce.

„Mám za sebou už dvě transplantace, první ledvina fungovala devět let, druhá vydržela šest let. Pak jsem se ocitla zpátky na dialýze,“ zavzpomínala žena.

Video Video se připravuje ... Paní Beáta z Třince má problémy s ledvinami mnoho let, nyní si dialýzu provádí sama doma. B. Braun

Věčné docházení na dialyzační středisko pro ni bylo únavné a omezující. Shodou okolností nedlouho po návratu na dialýzu jí lékaři nabídli jako soběstačné a věkově i kondičně vhodné pacientce možnost domácí dialýzy. S radostí přijala a od loňského čevna si ji pravidelně provádí.

Zprvu strach, pak rutina

Začátky nebyly jednoduché. Největším strašákem pro ni bylo to, že bylo potřeba se pětkrát týdně napichovat. „Přijel technik, který mi vše ukázal, jak to provádět. No mě brala hrůza, když jsem to viděla,“ přiznala Beáta Šenkyřík Reli.

Když ale po technikovi vše zopakovala správně, dostala k domácí dialýze „zelenou“. Po týdnu už byla v proceduře zběhlá. Navíc jí se vším pomáhá její přítel Jakub, který má také za sebou transplantaci ledviny.

Mořem překvapila lékaře

Největší výhrou domácí dialýzy je pro paní Beátu to, že s přístrojem může cestovat. I když zatím ne letecky. „Do běžného kombíku se přístroj vejde i s příslušenstvím, všemi těmi vaky, hadičkami, stříkačkami... Místo je i pro kufr,“ usmála se.

Svým prvním výletem k moři příjemně překvapila lékaře. „O všem jsme se dozvěděli, až když byla zpátky. Ale o tom to celé je, ta svoboda, kterou pacient získává prováděním domácí dialýzy,“ řekl její ošetřující lékař Roman Kantor.

Nejmodernější v Česku

Ten působí jako vedoucí lékař dialyzačního střediska v Českém Těšíně a nejnověji i v druhý březnový čtvrtek otevřeného střediska B. Braun Avitum v Třinci. Paní Beáta tak má v zádech podporu nejmodernějšího dialyzačního střediska v Česku. Vybudování stálo 120 milionů korun.

„Kdykoli přijde výpadek přístroje, nejde elektřina nebo je jiný důvod, proč nejde domácí dialýzu provést, paní Beáta i další pacienti mohou zavolat, problém vyřešíme a pokračujeme dál,“ řekl primář Roman Kantor.

V současnosti si v Česku krev doma čistí přes mobilní dialyzační přístroj asi 100 pacientů.