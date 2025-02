Ani lego není v bezpečí před nenechavými prsty zlodějů. V ostravské prodejně si na něj políčily dvě dvojice. Kvůli nim zmizelo několik krabic celkem za 20 tisíc. Policisté se zaměřili na čtyři lidi zachycené kamerami a velmi rádi by si s nimi také „zahráli".

Do jedné z prodejen v obchodním centru v Ostravě-Mariánských Horách si zašli neznámí pachatelé jak do krámu pro rohlíky. Naložili krabice s populární stavebnicí do nákupních vozíků a odešli bez zaplacení jakoby nic.

Video Video se připravuje ... Policisté z Ostravy by si rádi promluvili se čtveřicí lidí, která patrně ráda skládá lego. PČR

„Následným šetřením se ukázalo, že krádeže mají mít na svědomí čtyři osoby, přičemž se škoda odcizením vyšplhala až přes dvacet tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Jsou to oni?

Po vyhodnocení kamerových záznamů zůstali v policejním sítu čtyři lidi, kteří by o krádeži mohli vědět víc, než je „zdrávo“. Policisté proto žádají veřejnost o pomoc.

„Jakoukoli informaci, která by mohla vést k jejich ztotožnění, volejte na tísňovou linku 158, případně ji sdělte na nejbližší policejní služebně,“ uzavřela Eva Michalíková.