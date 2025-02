Rad, jak zaplatit parkovné, denně rozdá Vlastimil Melichárek desítky. Ta, kterou 15. ledna poskytl jednomu řidiči, se ale proměnila v boj o život. „Ukázal jsem mu, jak na to, a když nastupoval zpět do auta, zkolaboval. Viděl jsem, že modrá, tak jsem mu začal dávat masáž srdce,“ vylíčil Melichárek.

Hlídač parkoviště okamžitě volal na lidi v dalším autě, aby zavolali záchranku. „Z auta vystoupila jedna paní. U vchodu do polikliniky jsem viděl sanitku, tak jsem tam paní poslal,“ pokračoval.

Vážný stav

Přiběhli řidiči sanitek, které stály před poliklinikou. „Společně jsme pána vytáhli z auta, což nebylo jednoduché. Převzali ho a pokračovali v oživování. Defibrilátorem mu srdeční činnost obnovili. Já jsem zatím organizoval dopravu na parkovišti, aby mohla přijet záchranka,“ popsal Vlastimil Melichárek.

Zkolabovaný muž měl obrovské štěstí v neštěstí. Parkoviště s nemocnicí takřka sousedí, a dostal se na akutní příjem rekordně rychle, byť ve vážném stavu. Díky duchapřítomnosti a rychlé reakci správce parkoviště tak dostal šanci žít.

Zná to z fotbalu

Při podobných situacích hodně lidí panikaří. „Člověk v první chvíli přemýšlí, co by měl udělat. Naštěstí spoustu let dělám hlavního pořadatele na fotbale a tam jsme několikrát absolvovali školení první pomoci. Vše se mi vybavilo, snažil jsem se postupovat tak, jak nás to učili. Podobné školení doporučil každému. Nikdy nevíte, kdy se vám to může hodit,“ dodal.

Ač věkem penzista, je Vlastimil Melichárek stále zaměstnancem radnice Ostravy-Poruby. Ta už plánuje jeho veřejné ocenění. „Vážím si toho, že pan Melichárek tak bleskurychle pomohl. Moc mu děkuji za jeho čin. Děkuji i všem, kteří nejsou lhostejní vůči ostatním,“ řekla starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová.