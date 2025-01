Vyrazit v Ostravě na Stodolní na kontrolu nezletilé omladiny lokající ohnivou vodu, to je takřka vždy jackpot. Tak jako o třetím lednovém víkendu. Strážníci a policisté čapli 16 mládežníků pod vlivem. Jedna dívka (17) nafoukala 1,95 promile!

Muži v uniformách vyrazili do 11 provozoven přímo na Stodolní ulici nebo v přilehlém okolí. Do jejich sítí se chytilo 24 „rybek" mladších 18 let. Z nich hned dvě třetiny exemplářů nadýchaly.

„Naměřené hodnoty alkoholu se pohybovaly v rozmezí od 0,13 do téměř dvou promile,“ upřesnila mluvčí městské policie Helena Badurová.

Atakovala dvě promile

Hranici jednoho promile „pokořily“ dvě dívky a jeden mladík. Nejvyšší hodnotu pak strážníci naměřili dívce, která nafoukala 1,95 promile! Naštěstí na tom nebyla tak zle, aby jí museli volat zdravotníky.

„Během akce strážníci odhalili muže, který podal alkoholické nápoje hned pěti mladistvým,“ dodala Helena Badurová. Případ „nalévače" proklepne správní komise. Zjištěné případy opilé mládeže bude řešit i sociálka.