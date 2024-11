Kdo si hraje, nezlobí. To platí pro tři kamarády, kteří teď po večerech brázdí Karvinou v neobyčejné fabii, kterou od kapoty po nárazníky pracně polepili sto metry vánočních světýlek. Místní jim nadšeně mávají, od policistů by se však potlesku nedočkali.

„Vánoční autobus, tramvaj…, to už není nic nového, ale osobák, to je pecka. Pořád ho s dětmi vyhlížíme a soutěžíme, kdo ho spatří jako první. Hned je veselejší večer, když kolem mě projedou,“ to jsou slova na adresu aktérů od lidí, kteří si vůz fotí a natáčejí.

„Viděl jsem podobně nazdobené auto v zahraničí a nápad se mi líbil. Tak jsme se s přáteli zavřeli do garáže a začali zápasit se světelnými řetězy. Nejvíc jsme se natrápili kolem dveří, aby šly otvírat, ale dá se říct, že zhruba za tři hodiny jsme měli hotovo,“ líčil majitel fabie Rostislav Gaszczyk (23).

Pro pobavení lidí

Podle něj mu ozářený vůz v rozhledu při řízení nevadí. Na světýlka zpoza volantu prý nevidí a navíc se nevydává nikam mimo město. Spíše parkuje u supermarketů.

Video Video se připravuje ... V Karviné mají vánoční fabii. Nadšenci oblepili světýlky osobní auto Rostislav Gaszczyk

„Tam k vozu hned běží děti nebo pomaličku popojíždíme po ulicích, abychom kolemjdoucí pobavili,“ dodal pan Rostislav, který pracuje jako elektrikář s tím, že chce takto kroužit Karvinou do Štědrého dne.

Jen poprvé se byla parta projet v noci asi dva kilometry mimo město a zástavbu, aby natočila video na prázdné cestě. „Původně to mělo být opravu jen o tom videu, které jsme chtěli pověsit na sociální sítě a pak světýlka hned sundat. Jenže to lidi zaujalo natolik, že jezdíme dál,“ podotkl ještě Gaszczyk.

Proti bezpečnosti

Majitel fabie pan Rostislav přiznal, že jeho vánoční auto už jednou zastavili policisté a přikázali mu výzdobu zhasnout. Není se, co divit. Podle dopravního experta Romana Budského to je na tučnou pokutu.

„Taky mám rád Vánoce a chápu, že lidé popustí uzdu své fantazii. Co však může na autě svítit, stanoví vyhláška. Policie postihovala i modré a zelené zářivky, žluté mlhovky či u kamioňáků světelný řetěz v kabině. V takové záplavě světel mohou zaniknout blinkry, další řidiči se mohou leknout, mohou být oslněni, zmateni, kde má ten vůz předek a kde zadek, prostě je to ohrožení bezpečnosti,“ uvedl Budský.