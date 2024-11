„Co to jako má být? To už nikdo u práce nepřemýšlí? Kdo takovou stavbu vůbec přebral? Asi koupím babičce skákací boty, aby se na chodník dostala,“ to jsou komentáře místních, kteří nad dílem, které se odehrávalo v režii Správy silnic Moravskoslezského kraje, nevěřícně kroutí hlavou.

Problém je v tom, že svodidla, která oddělují silnici od chodníku, jsou příliš dlouhá. Takže na jedné straně se ještě jakžtakž k chodníku dá projít, i když člověk by musel jít po nezpevněné části a obzvláště při dešti tam bude pěkné bláto. Ale na té druhé je přístupová cesta zahrazená stromy.

„Chodníková římsa je na tomto mostě novinkou. Dodavatel provedl stavbu správně na základě projektové dokumentace. Je zamýšlena jako příprava pro budoucí chodník podél silnice,“ uvedla mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Obec chodník neplánuje

Podle starosty Vendryně Raimunda Sikory tam však obec chodník neplánuje. „Celé je to postavené na hlavu. Budeme jednat s krajem i s policií, aby bezpečný přechod po mostě mimo silnici umožnili. Stačí upravit svodidla tak, aby k hotovému chodníku měli lidé přístup,“ řekl starosta s tím, že přecházení po mostě je rizikovější než chůze podél krajnice, kde má člověk vždycky možnost uskočit bokem.

VIDEO: Kruhový objezd v Bystřici na Třinecku přitahuje nehody. Není týden, aby se tu nestala havárka. (2023)

Video Video se připravuje ... Kruhový objezd v Bystřici na Třinecku přitahuje nehody. Není týden, aby se tu nestala havárka. Jana Gartnerová