Panna

V sobotu vám dojde, že to přeháníte s úklidem i nevhodnou péčí o rodinu. Je krásné, že se staráte, ale chvílemi je to vlezlé a nepříjemné. Se vším pracovním sekněte a místo toho si vyjděte do přírody a povídejte si o všem možném. Jen nesmíte nikoho kritizovat.