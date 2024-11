Zpět

Ještě větší průšvih, než se zdálo! Tak by se dala stručně popsat příprava kongresu strážníků z Česka a okolních států, který se rozhodlo uspořádat město Český Těšín. Před měsícem Blesk.cz upozornil na to, že materiály si na to město „vypůjčilo“ od olomoucké firmy, aniž by jí o tom cokoliv řeklo, nyní se navíc ukázalo, že falešná byla i záštita prezidenta Petra Pavla!