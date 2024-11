„Tento nárůst souvisí s nástupem dětí do předškolních a školních zařízení. Nákaza se v těchto kolektivech šíří snáze, jelikož děti ne vždy mají již ustálené hygienické návyky. S ohledem na to, jakým způsobem se nákaza přenáší, apelujeme na všechny občany, aby důsledně dbali na hygienu rukou před jídlem, po cestě hromadným dopravním prostředkem a podobně,“ uvedli hygienici.

Loni pět, letos už 135 případů

Letos hygienici zaznamenali v kraji zatím 135 případů žloutenky typu A, která bývá rovněž označována jako nemoc špinavých rukou. Loni evidovali za celý rok jen pět případů.

Nákaza se rozšířila z Ostravy hlavně do okresu Karviná. Mezi nemocnými jsou lidé do 58 let věku, převážnou část nakažených, 87 procent, ale představují děti. Hygienici v souvislosti se žloutenkou evidují jedno úmrtí dospělého člověka.

„Virus žloutenky typu A se přenáší fekálně-orální cestou. Proto také doporučujeme používání alkoholových dezinfekčních přípravků na ruce, které je třeba mít stále u sebe k dispozici. V případě zdravotních obtíží je nezbytné kontaktovat ošetřujícího lékaře,“ připomněli hygienici.

Nejúčinnější je očkování

Lidé, kteří žloutenku prodělali nebo jsou proti onemocnění očkováni, jsou celoživotně chráněně. „Proti žloutence typu A neexistuje specifická léčba a jediným nejúčinnějším způsobem ochrany před touto nákazou je očkování,“ doplnili hygienici.

Mezi příznaky onemocnění žloutenkou typu A patří zejména změna barvy stolice a moči, zežloutnutí kůže a očního bělma, nevolnost, nechutenství, zvracení, bolest pod pravým žeberním obloukem či bolesti zad a břicha.

