Obrovská smůla nebo „boží mlýny“ za hrátky s drogou? Martina K. (22) sehnala kamarádkám na taneční párty drogu extázi, na druhý den byla jedna z nich mrtvá! Šokovaná dívka, která vede normální spořádaný život, jde teď na šest let do vězení. A to mohla dopadnout ještě hůř!

Martina K. vyrazila s kamarádkami jako už vícekrát předtím na taneční párty do klubu v Ostravě. Jedna z dívek, Sandra (†22), navrhla, ať si spolu zintenzivní zážitek extází. Drogu sehnala Martina K. A té zůstal v ruce „černý Petr“. Na druhý den byla Sandra nalezená mrtvá! Kvůli extázi se jí zastavilo srdce.

„Nikdy si to nepřestanu vyčítat. Nikomu bych nikdy neublížila. Kdybych mohla vrátit čas, tak to udělám. Nenapadlo by mě, že se něco takového může stát. Nikdy jsem neslyšela, že by po extázi někdo umřel. Je mi to tak líto,“ plakala dívka u krajského soudu. „Na drogy už v životě nesáhnu,“ ujišťovala.

Extrémní případ

Obhajoba upozornila na ojedinělost případu. „Je to naprosto nestandardní věc. Vlivem alkoholu u nás zemře ročně až tři tisíce lidí. Kolik jich zemře na extázi, navíc v minimálním množství? Nepočítáte prostě s tím, že požití může skončit smrtí. Sandra si navíc sama drogu vyžádala,“ poukazovali obhájci. Mrtvá dívka byla cukrovkářka. Osudného večera kromě užití extáze pila i alkohol.

Martině K. za nakládání s drogou s následkem smrti hrozilo 10 až 18 let. Žaloba chtěla vězení „natvrdo“, byť pod spodní hranicí sazby. Soud zohlednil řádný život dívky i její lítost, ale vzhledem k tragickým následkům se vězení nevyhnula. Za mříže má jít do mírnějšího režimu na šest let.

Nedohodli se na trestu

Obě strany spolu jednaly i o dohodě o vině a trestu. Žalobkyně navrhovala zprvu 10 let vězení, při jednání pak sedm a půl. Obhajoba odmítla. Při soudním stání Martina K. raději prohlásila vinu.

„Je to opravdu o tom, co nejrychleji se přiznej, budeš na tom s trestem lépe? Je to lepší, než zjistit objektivní pravdu? Později už nedosáhneš na mírnější trest?,“ rýpl si do institutu prohlášení viny dívčin obhájce.

Bála se omluvit

Obžalované zprvu nepomáhalo, že po smrti kamarádky nekontaktovala její rodinu a neomluvila se. Učinila tak na poslední chvíli a dívčina rodina se s rodinou poškozené finančně vypořádala.

„Já jsem měla rozepsaný dopis, ale nevěděla, co do něj psát. Říkala jsem si, zda bych v jejich situaci vůbec o omluvu stála. Nebylo mi to jedno,“ řekla Martina K. Rozsudek zatím není pravomocný.

VIDEO: Šéf protidrogového útvaru: Drogy jsou zkratka do pekel. Trestných činů pod vlivem rapidně přibývá.