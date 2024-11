Provizorní most ve vytížené Ratibořské ulici v Opavě bude pro veřejnost v provozu od pondělí 4. listopadu. Ještě je potřeba udělat poslední zkoušky a nainstalovat troleje. Původní most poničila zářijová povodeň.

„Čeká se na provedení posledních testů. Ty by se měly uskutečnit koncem týdne. O víkendu se mají na mostě instalovat troleje, aby tudy mohly projíždět i trolejbusy,“ řekl mluvčí města Roman Konečný v půlce týdne.

Zkoušky nakonec dopadly dobře, takže v pondělí na provizorní most vjedou první auta. Provoz nebude omezen váhou vozů. Jezdit přes něj budou moci nákladní vozy i spoje hromadné dopravy. Omezena na něm bude rychlost na 20 kilometrů v hodině.

Postavený za pár měsíců

Provizorní most stojí nad tím starým, který byl postaven v 70. letech minulého století. O jeho demolici se hovořilo už v minulosti. Bourat se bude ještě letos. Provizorium by mělo být funkční i při stavbě nového mostu.

Soutěž na dodavatele nového mostu ŘSD vyhlásí v zimě. Důležitým kritériem bude nejen cena, ale i rychlost dokončení projektu. Stavět by se mělo začít koncem března. Hotovo má být v létě.

Most zásadně poškodily povodně v polovině září. Něco podobného se stalo i při povodních v roce 1997, kdy voda konstrukci poškodila. Tehdy ale nebyla potřeba demolice, most se dal opravit. Nový most by měl případné příští velké vodě odolat.

VIDEO: Povodně v Opavě: Primátor Navrátil (ANO) ukázal rozsah zkázy.

