„Nezapírám, že momentů, kdy jsem přemýšlel, že to vzdám, bylo docela dost. Třeba ve chvíli, kdy už jsem nemohl udělat jediný krok a musel jsem do nemocnice, jestli nemám zlomeninu z přetížení. Podpora od lidí byla ohromná. To oni mě nabíjeli, díky nim jsem to vydržel, za což jim moc děkuji,“ řekl Šimon.

Mladý český Forest Gump, který podle svých slov bude ze zážitků na trase čerpat do konce života, sebou na náročné trase nesl poselství. Chtěl upozornit na útrapy spojené s vzácnou metabolickou nemocí - fenylketonurií, kterou trpí jeho synovec.

Bez bílkovin

U fenylketonurie pacient nemůže jíst bílkoviny, jinak dochází k nevratnému poškození mozku, u dětí k těžké mentální retardaci. Je nutná přísná a hlavně drahá dieta, kterou si u nás na rozdíl od řady vyspělých evropských států, musí pacienti hradit sami. Pro nemocné je založená sbírka

Život v pohybu

Šimon Kocourek, bydlí v Praze, kde je osobním fitness trenérem, vytrvalostním sportovcem. Je synem Michala Kocourka, známého dětského herce, a současného divadelního producenta a herce, který provozuje Divadlo Kalich v Praze.

Loni se na stejnou trasu jako Šimon Kocourek vydali Tomáš Reinbergr (40), František Procházka (39), oba z Prahy a Petr Jančík (52) z Aše. Jen běželi v opačném směru od Bukovce do Aše. Také ji zvládli za 10 dní.

Video Video se připravuje ... Syn herce Michala Kocourka, Šimon (22), se ve středu dotkl kamene na nejvýchodnějším bodě republiky v Bukovci. Běžel k němu 660 km ze západu přes celou zemi. Blesk: Jana Gartnerová