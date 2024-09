O životu nebezpečném počínání dítěte, které nikdo nehlídal, blesk.cz informoval na začátku týdne. „Mezitím jsem okna zabezpečil, aby nešla úplně otevřít,“ dodal dědeček s tím, že odloučení syna od matky, které se odehrálo formou předběžného opatření, obrečeli všichni tři. „Mají se moc rádi,“ hlesl a doufá, že do tří měsíců, kdy bude soud, se vše napraví.

„Bohužel vnuk je postižený, nezvladatelný. Utíká, kouše ji. Má to s ním těžké. Potřebovala by odbornou pomoc, protože je na všechno sama. Otec je grázl. Od pondělí měl vnuk nastoupit do školky pro postižené. Zda ho tam budou vodit, netuším. My za ním budeme jezdit,“ dodal dědeček.

Pád dítěte by byl fatální

Sociálka případ řeší, ale na vyjádření je skoupá. „OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí – pozn. red.) se nebude do uzavření případu k věci vyjadřovat,“ sdělila stručně Bronislava Rudinská Supíková, mluvčí obvodu Ostrava-Jih.

Video Video se připravuje ... Nahý chlapeček (4) skotačí na parapetu domu v Ostravě, hází i hračky čtenář Blesku

Lidé z okolí potvrdili, že se nebezpečná situace na parapetu neodehrávala jen jednou, což dosvědčují i videa, které posílá do redakce Blesku čtenář. „Kdyby klučík z parapetu okna spadl, zřejmě by se zabil, jelikož je pod ním na zemi spousta harampádí. Nedávno jsme museli vyběhnout ven a pod tím oknem držet deku. Kluk si sedal, vstával, otáčel se, no děs. Nakonec přijeli hasiči, vyrazili dveře a matka spala se sluchátky na uších a opilá,“ líčil soused odvedle.

Hodná holka, potřebuje pomoc

Sousedka ze vchodu mladou maminku hájí. Prý je to hodná holka, jen se občas napije, protože se jí zrovna v životě nedaří. „Otec dítěte žije v Praze a vyhrožuje jí. Navíc měla těžký porod, malý ještě nemluví a je těžce zvladatelný. Ona by spíše potřebovala odbornou pomoc,“ myslí si také sousedka.