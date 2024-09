Okresní soud v Karviné podmínečně propustil Jaromíra Lukeše odsouzeného k 22 letům za rasově motivovaný žhářský útok na romskou rodinu ve Vítkově v roce 2009. Ve vězení strávil více než 15 let. Zkušební dobu soud stanovil na sedm let.

Lukeš se nesmí přibližovat k rodině popálené romské dívky Natálky žijící v Budišově nad Budišovkou. Propuštění doporučil i státní zástupce. Naopak zástupci rodiny byli proti.

„Na svůj život ještě před odsouzením se dívám velmi kriticky. Vím, že čin a jeho následky nejdou vrátit zpátky,“ řekl Lukeš již dříve u soudu. Podle něj si tresty trojic odsouzených tehdy mladíků zasloužila.

„Přehodnotil jsem své tehdejší chování i postoj u soudu. Moc dobře si uvědomuji, co jsme provedli, špatně se s tím žije. Pokud bych byl propuštěn, už mám domluvené u strejdy bydlení, a pokud zbude něco z příjmu, protože platím i exekuci, rodině chci splatit celou škodu v plné výši,“ sdělil Lukeš.

„Spravedlivě odsouzen jsem byl, následky pro mě byly menší, než pro Natálku a její rodinu. To nejde nikterak odčinit, to jsem naštvaný sám na sebe, že jsem udělal, co jsem udělal,“ uvedl Lukeš.

Na svobodu se dostali předčasně vloni v květnu po více než 13 letech Václav Cojocaru a Ivo Müller. Za katrem je ještě poslední z party David Vaculík.

