Býk

I když na rodinné půdě nevládne pohodová atmosféra, tak se z toho nehroutíte. Máte pravdu. Kdybyste negativnímu myšlení podlehli, tak by se to promítlo do pracovního prostředí. Věřte, že by to byla velká škoda, protože máte našlápnuto k úspěchu.