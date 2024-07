Chvilka napětí, ohlušující rána a 85 metrů vysoká skipová věž Dolu Lazy v Orlové na Karvinsku se v sobotu zřítila k zemi. Obrovské mračno prachu, které se vzápětí zvedlo, zahalilo dav lidí, který se přišel na odstřel podívat. Smutně ho sledoval i Vítězslav Sargálek (50). Na Hradčanech, jak se dolu přezdívalo, si odkroutil 30 let.

„To víte, že se ozvou vzpomínky. Šichty na Lazech byly fajn. Na tu dobu to byla moderní šachta. Měla samé plusy - dobré uhlí, dobré kombajny, dobrou partu, dobré vedení a dostávali jsme dobré peníze,“ líčil Sargálek, zatímco se neustále zdravil s dalšími bývalými horníky. Dorazily jich stovky i s rodinami a některým srdcařům po odstřelu ukápla i slza.

Pan Vítězslav přiznal, že ho obecně končící hornictví mrzí. „Poslední šachty, které tady ještě jedou, jsou Sever a Jih Dolu ČSM,“ dodal. Muž pod zemí řídil důlní lokomotivu, teď jezdí s kamionem po kraji. „Plusem je, že na rozdíl od šachty, mám volné víkendy a víc času na vnučku,“ řekl.

Tisíc děr pro 100 kilo trhaviny

Skipová věž, což znamená, že tahala nahoru uhlí, spadla na bok. Přesně podle plánu. „Technici nejdříve do pláště věže vyvrtali přes tisíc děr pro umístění zhruba sto kilogramů trhaviny,“ sdělil mluvčí společnosti Diamo Tomáš Indrei.

Video Video se připravuje ... V Dole Lazy v Orlové odstřelili důlní věž. Diamo

Destrukční řez střelmistři udělali ve spodní části objektu. Na žádost památkářů zůstane po Dole Lazy zachována pouze kovová kozlíková těžní věž.

Podle historických údajů jde teprve o druhý odstřel tak kolosální železobetonové věže v české historii. První proběhl na Dole Dukla v roce 2008.

Věž spadla do polštáře

Věž spadla to tzv. dopadového polštáře. „Jedná se tlumící vrstvu, která do sebe pohltí část nárazové energie, uvolněné při pádu konstrukce. Rovněž omezí rozlet úlomků sutin do okolí. Před odstřelem jsme demolovali další průmyslové objekty v areálu a budeme pokračovat i v bourání odstřelené věže. Pracujeme s objemem asi 20 tisíc tun sutin, které je třeba zpracovat,“ uvedl jednatel třinecké společnosti Smolo Jiří Labuda.