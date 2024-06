Testy v podobě člunkového běhu na 4x10 metrů, kliků, celomotorického testu na dvě minuty a běhu na tisíc metrů, si do policejního areálu ve Frýdku-Místku nezávazně přišlo zkusit 44 uchazečů. Z nich bylo 12 žen. Uspělo jich 32.

„I když jsem chodila na policejní školu, zpočátku jsem o práci policistky neuvažovala, ale pak jsem si řekla, že by byla škoda nezúročit, co jsem se naučila,“ řekla Štěpánová, proč se přihlásila na fyzičky.

Video Video se připravuje ... Zkouška fyzičky prověřila v Ostravě uchazeče o práci policisty. Jana Gartnerová

Podle ní byla policejní škola, kterou si vybrala v 15 letech z hecu, nesmírně náročná. „Výuka trvala od 7.15 do 15.20 hodin každý den a byla fyzicky i do množství učení naprosto vyčerpávající. Na druhou stranu mě to zocelilo,“ dodala paní Valerie, která si v závěru odnášela osvědčení, že to dala.

Touží po pracovní změně

Patricie, maminka sedmiletého syna, vidí v práci u policie stabilitu. Napoprvé jí sice fyzičky nevyšly, ale hlavu nevěší. Ještě v červnu si je žena, profesí sociální pracovnice, zopakuje.

„Můj problém je, že chci každý úkon provést naprosto dokonale, a to soustředění mi pak ubere sílu. Přesně to se mi stalo u kliků. Je to slabina, na kterou se zaměřím,“ podotkla paní Patricie.

„Od střední školy pracuji s dětmi a mládeží, jezdila jsem na tábory, funguji jako pedagožka a zkušeností z terénu už jsem také posbírala dost. Navíc toužím po změně, po pracovním restartu. Rodina mi fandí. Můj praděda byl velmi vážený policista,“ dodala Lajdová.

Fluktuace je velká

Podle ředitele moravskoslezské policie Tomáše Kužela jim chybí zhruba 170 policistů. „Některá oddělení se nám vylidňují. Na to, že máme v kraji 4 200 zaměstnanců a ročně přijímáme 200 až 300 nových, je u nás fluktuace docela velká. Lidé odcházejí většinou za lepším výdělkem,“ sdělil Kužel

Nástupní plat policisty je 30 500 korun. „Vzal bych klidně i padesátníka, pokud by prošel fyzickými i psychologickými testy a zdravotní prohlídkou,“ doplnil.

Každý si najde to svoje

„Práce policisty je náročná, ale zajímavá a každý si určitě najde postupem času své místo u sboru. Někoho osloví třeba například práce psovoda. U služby kriminální policie a vyšetřování může být zase například vyšetřovatel či analytik, u služby dopravní třeba na dálničním oddělení, jiný by rád sloužil s kolegy u cizinecké policie,“ popsala mluvčí policie Soňa Štětínská s tím, že fyzička není až takovým strašákem.

Nejvíce uchazečů neuspěje u osobnostního vyšetření. Přijímací řízení dokončí zhruba třetina zájemců.