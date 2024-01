Okamžiky, které jsou těžké i pro zkušené matadory nemocničních chodeb, jim pomáhala v zařízení trénovat virtuální realita. Jak třeba oznámit nemocnému, co nejcitlivěji, ale zároveň profesionálně, že má nádor slinivky břišní nebo jinou závažnou diagnózu?

Renata Tydlačková působí ve zdravotnictví už 36 let a dalo by se říct, že není žádný nováček a už ji nic nezaskočí. Ale jsou situace, které úplně naučit nelze. Z možnosti zkusit si to s umělou inteligencí, je nadšená.

„Když jsme měly výcvik krizové komunikace, zkoušely jsme si to samy na sobě a po nějaké době šlo vypozorovat, jak bude ta druhá reagovat. To u virtuální reality odpadlo,“ líčila hlavní sestra.

Od agrese po pláč

„Umělá inteligence nám ukázala vše od pláče po agresi, nabídla nám balíček stručných a výstižných odpovědí, a hlavně také možnost opakování. Tím jsme si mohly ty vzorce zautomatizovat,“ vysvětila.

Pro ni samotnou bylo v profesním životě nejnáročnější oznamovat rodičům úmrtí dítěte nebo to, že přišly o tatínka, říct jeho dětem. V havířovské nemocnici plánují tréninkem ve virtuální realitě pomoci všem zdravotnickým pracovníkům, a hlavně lékařům porodnice a porodním asistentkám.

„Aby zvládli mamince sdělit, že byť je třeba ve vysokém stupni těhotenství, přesto je miminko mrtvé. Aby jí neřekli, to bude dobrý, z toho se vyspíte, budete mít další dítě. Aby jí uměli provést tímto těžkým okamžikem, co nejcitlivěji,“ dodala Tydlačková, která je zároveň náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

Důstojněji bez igelitu

I zdánlivá drobnost může radikálně změnit pocit pozůstalých. Na tu přišli ve frýdecko-místecké nemocnici. Rodiny si odnášejí předměty po zemřelých místo igelitového pytle důstojněji.

„V papírové tašce se symbolickým obrázkem holubice. Na nápad přišla zdravotní sestra Veronika Krůčková,“ uvedla mluvčí města Jana Musálková.

VIDEO: Do operací srdce s pomocí virtuální reality se pustili v Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí na Frýdecko-Místecku.

délka: 01:38.10 Video Video se připravuje ... Do operací srdce s pomocí virtuální reality se pustili v Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí na Frýdecko-Místecku. Karel Janeček