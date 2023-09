Štír

Hned od pondělí si dávejte pozor na jednoho kolegu, který vám skutečně nepřeje. Na první pohled jde vidět, že vám závidí úspěch a snaží se vás vyprovokovat k hádce. To by se mu tak hodilo. Nadřízený by viděl, jak se vztekáte a bylo by po všem. Buďte v klidu.