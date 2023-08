Lev

Při komunikaci s nadřízeným se držte zpátky. Mohlo by se stát, že by vám z úst vyletěla slova, která by se mu vůbec nelíbila. Pro všechny případy se dnes držte stranou a pilně na sobě pracujte. Pokud byste něco zanedbali, ocitli byste se na koberečku.