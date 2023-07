„Nedostatek kyslíku? Na soutoku dvou řek, kde je vody dost? Divné,“ to si myslí lidé i místní rybáři o úřady odhadované příčině úhynu ryb na Odře v Bohumíně. Proč k tomu došlo, nyní vyšetřuje Česká inspekce životního prostředí.

Stovky ryb uhynuly na asi čtyřech kilometrech od ústí Stružky po hraniční profil v Bohumíně. „Odhadem se jedná o zhruba dvě procenta z celkové populace ryb na řece Odře. Nyní se situace uklidňuje,“ podotkla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Na odebraných vzorcích pracují i odborníci z povodí. „ Výsledky budeme mít do dvou tří dnů, některé až do týdne,“ doplnila mluvčí s tím, že pokud je sucho, státní podnik upouští vodu z přehrad, aby tu v řekách naředil a nestalo se, že by se v nich místy přehřála a ryby zůstaly bez kyslíku.

Úhyn oznámila Česku polská strana, kam proud mrtvé ryby zanesl.

Teplá voda, málo vzduchu

„Voda byla hodně teplá, kyslíku měla zřejmě málo a ryby nebyly v kondici. Pak stačilo, že prudký liják přinesl do řeky ze široka daleko spoustu nečistot a to už nevydržely,“ uvedl mluvčí inspekce Jiří Ovečka.

„Po dvou dnech se stejně nic nezjistí. Vodu naředily deště. Půjde to do ztracena. Vždyť jak dlouho se šetří Bečva a viník žádný,“ zlobil se jeden z bohumínských rybářů.

Podle něj mohl spíše někdo načerno vypustit do řeky žumpu, což prý někteří za deště dělají, nebo se poblíž mohl odehrát chemický postřik, který pak déšť spláchl do Odry.