Štír

Vaše energie stagnuje a vlastně si za to můžete i sami. Na první pohled jde vidět, že jste podráždění a necítíte se ve svojí kůži. Rovněž si dávejte pozor na to, co slíbíte s kolegům. Nyní nestíháte plnit povinnosti tak, jak byste ve skutečnosti chtěli.