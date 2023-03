Zpět

Pokud by někdo na Ostravsku uslyšel v korunách stromů melodii z Hvězdných válek, měl by zpozornět. Může ji mít na svědomí Viktorka, která si ji ráda píská. Je to papoušek Žako kongo, který ale uletěl své majitelce a ta po něm teď pátrá.