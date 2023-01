„Zkušený havíř, vynikající pracant a kamarád,“ shodli se Tomášovi kolegové v reakcích na tragickou událost. V době otřesu horníci v osudné čtvrteční dopoledne netěžili uhlí, ale chystali k likvidaci porub neboli dobývací prostor.

Zatímco 16 zraněných kolegů mělo po otřesu štěstí, Tomáš bohužel našel pod zemí smrt. „Byl přitlačen kovovou výztuží dopravníku,“ řekl České televizi ředitel báňských záchranářů Josef Kasper. K otřesu došlo 1100 metrů pod zemí.

Výztuž museli záchranáři plamenem rozřezat soupravou, kterou sami zkonstruovali. Tělo mrtvého už bylo vyzvednuto.

Otřes na dole ČSM-Jih na Karvinsku: Mrtvý horník! Další jsou zranění

Na odškodnění je brzy

Tomášova rodina se nejspíše dočká odškodnění. Kolik to ale má být, není ještě jisté. Před pěti lety dostaly rodiny mrtvých horníků jednorázové odškodné 340 tisíc korun plus uhrazené náklady na pohřeb. „Je velmi brzy po události, zatím nelze říci, jak to bude řešeno nyní,“ řekla mluvčí OKD Naďa Chattová.

Záchranné práce probíhaly několik hodin. Nyní jsou pod zemí báňští inspektoři. „Vyšetřování může trvat v řádu několika dnů, ale spíše týdnů,“ uvedla Chattová.

Většina zraněných je doma

K 16 zraněným horníkům putovali po sfárání báňští záchranáři, včetně dvou speciálně vyškolených lékařů, asi dva a půl kilometru. Většina havířů se zranila lehce, týž den už byli doma. Pět lidí se zranilo vážněji.

„Převažovala zranění páteře a končetin, jednou také hlavy a pánve,“ sdělil záchranář Lukáš Humpl. Nejhůře dopadl muž, kterého vrtulník vezl do ostravské fakultní nemocnice. I u něj se už ale plánuje přeložení na standardní oddělení.

Mrtvých v dolech ubylo

Dobývání uhlí je nadmíru rizikovou činností člověka. Zatímco loni zemřeli při úrazech dva lidé, v předchozích třech letech nikdo. Ještě před 20 lety přitom umíralo v dolech kolem 10 lidí ročně. Je to dáno útlumem těžby a lepšími bezpečnostními opatřeními a prevencí. Výjimku posledních let dělá zmíněné neštěstí z roku 2018, kdy zemřelo 13 lidí.

