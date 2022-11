„Mikeše (2,5) jsme si osvojili loni před Vánocemi, šlo o nalezence z ulice. Byl vyhublý a drobný, ale brzy se z něj stal domácí miláček, měl úžasnou povahu. Vždy, když jsme přijeli domů, skočil na plot a vítal nás, dával nám najevo lásku a vděčnost,“ popsala Monika Vlčková druhého kocourka.

V pátek 4. listopadu ale partnery nikdo nevítal. Mikeš jen ležel ve své boudičce před domem. Netknul se jídla, vypil jen trochu mléka, choval se zvláštně. Rozjeli se s ním proto k veterináři.

Kopance do břicha

Mikešův stav se ukázal být jako akutní a velmi vážný, veterinář vyslovil podezření na vnitřní zranění. Následovala cesta do Frýdku-Místku na místní vyhlášenou veterinární kliniku.

délka: 01:07.07 Video Video se připravuje ... Mikeš na záběrech necelý týden před svou krutou smrtí. Své majitele vždy vítal. archiv M. Slavíka a M. Vlčkové

„Diagnóza? Protržená bránice a natržená játra. Lékařka řekla, že tento druh zranění mohl vzniknout jen tak, že kocoura někdo nakopl nebo opakovaně kopal zespodu do břicha. Kdyby ho například přejelo auto, měl by zlomeniny,“ upozornil Miroslav Slavík.

Pětihodinová operace

Majitelé byli postaveni před volbu – Mikešovi utracením ukončit trápení nebo zkusit náročnou operaci.

„Bez ní by přežil sotva dva dny. Zkusili jsme to. Trvala pět hodin, lékaři dělali, co mohli, bránici dali do kupy a játra sešili. Mikeš bojoval, ale zraněním o den později přesto podlehl,“ smutní partneři.

Podali trestní oznámení

Smrt Mikeše nebyla prvním skonem jejich domácího mazlíčka. „O kocoura Lotynka jsme přišli před dvěma roky, našli jsme ho v křečovité poloze mrtvého. Vše nasvědčovalo tomu, že byl otráven. Stejně dopadla i další kočka z naší ulice,“ vylíčili.

Oba tuší, odkud vítr vane. „Rozhodně to nenecháme jen tak, máme určité podezření na někoho z okolí. Zatím jsme podali trestní oznámení na neznámého pachatele,“ uzavřel Miroslav Slavík s tím, že rodinu smrt milovaného kocourka hodně bolí.