Policista Pavol K. (†31) měl pár týdnů před svatbou, když přijel z Ostravy do Prahy na policejní výpomoc. Domů se už nikdy nevrátil. Jeho život ukončila bezohlednou jízdou opilá a zfetovaná Jitka R., která nabourala do policejního vozu. Pavol v něm zemřel. Bohužel nemá klid ani po smrti. Teď z jeho hrobu bezcharakterní vandal ukradl dvě medaile!

„V neděli jsme zjistili, že Pavlíkovi někdo odcizil medaile z pomníku. Více to asi ani nechci komentovat a vyjadřovat se k tomu, ale moc vás všechny prosím o sdílení. Třeba to k něčemu bude,“ napsala na sociální sítě policistova partnerka Tereza.

Z hrobu zmizela čestná medaile a medaile ředitele policie Moravskoslezského kraje. Bezcharakterní vandal rozbil skleněné kryty vitríny, ve které byly medaile umístěny a přilepeny.

Možná je prodá

Policisté pracují s možnou verzí, že medaile bude chtít neznámý pachatel prodat. „Pokud se kdokoli z veřejnosti s touto situací setká a medaile mu budou nabízeny nebo ukázány, nechť prosím volá linku 158,“ požádala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Pavol K. zemřel v červenci roku 2020 poté, co do policejního auta napálila se svým autem v rychlosti téměř 200 km/h Jitka R. (42) pod vlivem drog a alkoholu. Letos v září ženu soud odsoudil na 13 let. Zatím nepravomocně.

VIDEO: Poslední rozloučení s policistou Pavolem K. (†31), kterého zabila opilá a zfetovaná řidička.

