Kozoroh

Blíží se Mezinárodní den zvířat, proto si vyrazte s rodinkou do Zoo anebo se podívejte, jak to chodí na nějaké farmě. Pokud nemáte po ruce ani jedno, postačí vydat se do lesa. Nyní si potřebujete mentálně odpočinout, protože ne vše jde podle představ.