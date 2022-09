Zpět

na

Z pracoviště ve Frýdku-Místku uprchl v úterý vězeň Martin D. (30). Poté, co se nevrátil do věznice v Ostravě-Heřmanicích, vyhlásili po něm policisté pátrání. Jejich předpoklad, že zamíří domů, do Opavy, se nakonec proměnil v jistotu. Muži zákona ho objevili mezi místními bezdomovci. Mezitím se na sociální síti objevily vzkazy údajných příbuzných, kteří měli uprchlíka schovávat...