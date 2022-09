„Probíhá technické ohledání místa činu. Znalci z různých oborů provádějí dokumentaci jednotlivých částí atrakce,“ uvedl pro server Polar mluvčí policie Daniela Vlčková.

Zjišťuje se, proč se ve výšce otáčející se plošina nečekaně propadla dolů a následně sjela až do spodní části atrakce, aniž by se přestala otáčet. Právě tam došlo ke zranění pasažérů, v rychlosti kabinky narážely do všeho, co jim přišlo do cesty.

Zhruba ve 14 hodin se podařilo kolotoč zprovoznit. Vyšetřovatelé následně mohli zkoumat stav kolotoče přímo při jeho jízdě.

Zkouška dopadla dobře

První zkouška ukázala, že atrakce funguje správně. Plošina, ze které byly předtím sundány všechny sedačky, vyjela do několika metrů. Následně se kolotoč roztočil kolem své osy a plošina vystoupala až do nejvyššího místa. A po chvíli začala opět klesat.

V místě, kde má dojít k zastavení otáčení se plošina skutečně zastavila a poté dojela opět do nejnižšího místa.

Už jsou doma

Lidé měli po nehodě na Havířovských slavnostech děsivá zranění. „Přeskočil jsem zábradlí a začal tahat ven dvě holky. Jedna měla úplně rozbitou bradu, polovinu zubů pryč včetně části rtu, silně krvácela. Snažil jsem se ji ovázat a také, aby zuby nespolkla a neudusila se, protože je měla natlačené uvnitř,“ popsal Blesk.cz Jaroslav Kubíček.

Nyní již není v nemocnici nikdo ze zraněných. Poslední dva, jedno dítě a jednoho dospělého, lékaři propustili do domácího léčení ve středu.

VIDEO: Jak dát první pomoc.

délka: 01:58.56 Video Video se připravuje ... Podstatné úkony první pomoci Videohub