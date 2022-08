„Moje fenka Casey má venku neustále čenich u země a chce čenichat. Kamarádka to viděla a vzala mě do skupiny mantrailingu na Olomoucku, to mě nadchlo,“ říká Lenka Lipková, která vstoupila do skupiny Mantrailing Frýdecko a Ostrava.

Cvičit mantrailing mohou všechna plemena psů, a to od štěněte až po veterána. „Jde jen o to v nich probudit tu chuť a nadání. Pro psa je to i zábava,“ říká laborantka z havířovské nemocnice, která s Casey cvičí od roku 2019.

Při mantrailingu pes hledá konkrétního člověka dle jeho pachové stopy, například z oblečení.

Cíl? Ostrý zásah

Lenku nabíjí hlavně to, že může pomoci druhým. „Nejenže dělám užitečnou věc, ale navíc udržuji Casey i sebe v kondici. Na tréninku, který probíhá jednou týdně, se vyřádíme obě,“ usmála se.

Brzy hodlá získat oprávnění pro ostré zásahy při pátrání po pohřešovaných lidech. Je třeba složit zkoušky. „Služeb vlastníků oprávnění si pak může pro pátrání vyžádat policie,“ upozornila.

Nejvíce stopují „leopardi“

Mezi nejčastější plemena „stopařů“ patří chodský pes, československý vlčák a border kolie. Vůbec nejčastějším je louisianský leopardí pes. „Tím je i má Casey. Celým jménem je Criss-Casey Baldriana, ale já jí často říkám Kelišová, protože je hrozně zvědavá,“ směje se Lenka Lipková.

Evidují všechny zásahy

Veškerou historii zásahů, u kterých asistovali dobrovolníci, a jejich výsledky vede Mezinárodní výcviková organizace IBHA. Jejím předsedou je průkopník mantrailingu v Česku Luboš Satora, který pod hlavičkou IBHA vede i výcvikovou akademii psů. Trénuje se na osmi místech v Česku, kromě Satory výcvik vedou další čtyři instruktoři. Zájemci mohou zjistit info ZDE

