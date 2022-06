„Paráda, rám není v plastu, budíky kulaté, má původní zrcátka, řadící páku, prostě všechno,“ radoval se muž, když osahával části vozu a zvolal: „Beru ji.“

Vlček veteránům a hlavně stodvacítkám propadl už jako kluk. Jeho rodiče jednu měli. Líbí se mu jejich zvuk, vůně a nejvíc asi zimní starty.

Stav auta pozná po sluchu

O nich ví téměř všechno. Po sluchu pozná, když s autem není něco v pořádku. Tentokrát si ale vzal sebou odborníka Václava Tichého, aby nekoupil zajíce v pytli. Ten mu potvrdil, že auto, které prodejce zdědil po babičce, je ok. Stačí jen zapojit baterku, vyladit pár drobností a může na silnice.

„Já o vůz budu pečovat, ale vozit mě budou příbuzní a sousedka,“ vysvětlil pro ty, kdo by vzhledem k jeho handicapu kroutili hlavou. „Kdybych viděl, jsem si jistý, že bych měl dílnu na renovaci starých aut,“ dodal jejich fanoušek.

Pomohli nadšenci do škodovek

Nadšení neskrývala ani jeho žena Sandra (30), která je také nevidomá a ještě k tomu invalidní. „Vejdu se do ní i s vozíkem?,“ vyzvídala hned. Pavel nedávno svoje přání vlastnit škodovku napsal na sociální sítě a stal se zázrak. Skupina škodováckých nadšenců mu finančně pomohla.

„Na transparentním účtu už mám 10 tisíc korun, jsem všem moc vděčný. Auto stojí 70 tisíc, takže zbytek si uhradím sám,“ podotkl muž, který sice studoval konzervatoř, ale pracuje jako softwarový inženýr. Ve svém volnu hraje na několik nástrojů a skládá hudbu.

Sítnici jim zničil inkubátor

Pavel Vlček i jeho manželka Sandra nikdy neviděli východ slunce. Oba se narodili předčasně a sítnici oka jim propálil inkubátor. „Dnes by se to nestalo, ale tehdy ještě nebyla tak vyspělá technika,“ zmínili.

Dohromady dal manžele kamarád, spolu jsou už sedm let a zvládají bydlet samostatně s asistencí. Zatímco muž snil o škodovce, jeho žena má také přání. „Moc bych chtěla zažít na pár dní wellness. Jenže by muselo být bezbariérové, a to je problém,“ poznamenala.

Kdybyste chtěli manželům pomoci, transparentní účet je ZDE