Po výbuchu, který prořízl tichou noc ve tři hodiny ráno, začal byt hořet. Podlaha se potom propadla o patro níž k sousedům. K místu se tehdy sjeli hasiči, kteří evakuovali na 40 lidí.

Zraněných bylo šest obyvatel, mezi nimi i imobilní žena upoutaná na lůžko. Nejhůře dopadl obžalovaný Karel J., který utrpěl popáleniny na polovině těla a v kritickém stavu jej tehdy převáželi do nemocnice.

„O život mohlo přijít na dvacet osob, včetně dvou nezletilých dětí,“ řekla žalobkyně Lenka Břesková.

Vzplál kanystr

Před soud za ničivý výbuch, kvůli němuž se dodnes nemohou nájemníci kvůli porušené statice nastěhovat zpátky, popohnala Pavla H. a Karla J. „Byt patřil matce prvního z nich, druhý tam provedl čtyři vary,“ upozornila žalobkyně.

Karel J. přiznal, že byl při výrobě unavený, a že mu v rukách vzplál nad kahanem kanystr s hořlavinou, v němž pervitin míchal. „Ale nesouhlasím, že bych úmyslně způsobil veřejné ohrožení,“ řekl. Hrozí mu za to až 16 let kriminálu.

Pavel H. se přiznal, takže by měl odsedět maximálně 5 let. Ve vězení je už nyní, a to za jinou trestnou činnost.

Dům se proměnil v ohnivé peklo!

K soudu se dostavila jako jediná z poškozených lidí předsedkyně bytového družstva Dagmar Žurková. Dodnes vzpomíná na ráno, kdy ji detonace nadzvedla z postele, a na následný požár.

„Bydlela jsem jen o patro výš. Když to bouchlo, tak jsem nadskočila v posteli. Dodnes z toho mám velké noční můry. Bydlím u přítele, dům bude ještě do září neobyvatelný. Řada sousedů se vrátit nechce. Bojí se, nebo zůstali v domově pro seniory," řekla Blesk.cz Žurková.

Byl takový klidný a tichý

„Přitom ten soused Pavel byl takový klidný, tichý, nenápadný. Cítila jsem na chodbě sice chemii, ale myslela jsem, že to je Savo, které používá při úklidu chodby uklízečka," svěřila se předsedkyně družstva.

„Že jsme to všichni přežili, považuji za zásah vyšší moci. Mohli jsme dopadnout stejně, jako ti chudáci v Bohumíně,“ poukázala na žhářský útok s jedenácti oběťmi z 8. srpna 2020 předsedkyně.

VIDEO: Jen pár týdnů po požáru varny hasiči zdolávali v Ostravě požár vrakoviště.

délka: 04:06.08 Video Video se připravuje ... V Ostravě hasiči zdolávají mohutný požár vrakoviště. HZS Moravskoslezský kraj