V obou sražených autech seděli policisté. V jednom z nich kriminalista mimo službu. Právě on měl nehodu zavinit, když psovodům jedoucím po ulici 1. máje nedal přednost. Do nemocnice ho vezli v kritickém stavu.

„Muž zůstal v havarovaném vozidle zaklíněn a v bezvědomí. Hasiči pacienta vyprostili. Následně byl zafixován pánevním pásem a uložen do vakuové matrace. Zasahující lékařka u něj zjistila poranění hlavy a mozku,“ uvedl záchranář Lukáš Humpl.

Pes nepřežil

Nabouraní kynologové byli zrovna ve službě. Z nehody vyvázli „jen“ se středně těžkými zraněními, ale také jsou v nemocnici. Vážným zraněním podlehl jejich služební pes. Řidič má velký problém, údajně před jízdou pil alkohol!

Nehodu již řeší Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). „Ano, je tomu tak, inspekce si od Policie České republiky převzala spisový materiál k dopravní nehodě v Ostravě-Vítkovicích a případem se zabývá,“ uvedla mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.

Byl opilý? Hrozí vyhazov!

Podle TV Polar měl mít řidič psovodů při nehodě skoro jedno promile alkoholu v krvi. „Pokud bude podle názoru advokáta jako viník nehody určen kriminalista s tím, že opilý kynolog nemohl nehodě zabránit, bude menší množství alkoholu v krvi bráno pouze jako přestupek. Pokud by ale měl policista v krvi přes jedno promile alkoholu, šlo by o trestný čin, a i kdyby nehodu nezavinil, zřejmě by to znamenalo jeho konec u policie,“ uvedla televize.

Řidiči-kynologovi může hrozit při hodnotě alkoholu vyšší než 1 promile i stíhání pro ublížení na zdraví.

