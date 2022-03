Je to každoroční problém. S příchodem jara přibývají v záchranných stanicích či služebnách strážníků malí zajíci polní. I když nejsou zraněni, nálezci je berou z přírody pryč.

„Tak, a máme na služebně prvního zajíčka. Přinesen možná s dobrým úmyslem, ale zcela proti přírodě,“ povzdechli si opavští strážníci. Lidé mají o mláďata starost zbytečně.

„Matky je nehřejí, nedělají hnízdo, nehrabou nory. Přicházejí je nakojit třikrát denně,“ řekl Jan Kašinský ze Záchranné stanice Bartošovice.

Problémem jsou podle něj i volně potulující se kočky. „Letos jsme už přijali skoro 20 zajíčků, zraněných kočkami. Nesbírejte zajíčky a držte si své psy a kočky pod dohledem,“ apeluje Kašinský.

Co dělat, když najdu zajíčka?

Není-li zraněn, nechat ho být. Někdy je možné ho přemístit do blízkého křoví v rukou. Týká se to ale jen zajíců, kteří žijí ve městech a na lidský pach jsou zvyklí, a v případech, že zajíčky máma nechala u silnice či na otevřených prostorech, kde je mohou ohrozit psi či kočky. Až pokud dojde ke zranění mláděte, je možné ho dovézt do záchranné stanice.

