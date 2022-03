„Vyjeli jsme narychlo dopoledne, cílem je Užhorod u hranic se Slovenskem, dál už pro nás není bezpečno. Cesta nám potrvá asi sedm hodin,“ popisuje řidič-záchranář Richard Lizák (25).

„V Užhorodě si sanitky převezmou naši kolegové, proběhne rychlé zaškolení, seznámíme je s přístroji a vybavením vozidel, ale nijak dlouho se zdržovat nebudeme, protože na Ukrajině platí zákaz vycházení od deseti hodin večer,“ pokračoval Lizák.

Záchranář ví, že se velká část týmu ještě bude do Ukrajiny vracet. „Řešili jsme odvoz uprchlíků do Ostravy pomocí vlaků, ty nám teď administrativní problémy na Slovensku stopli. Snad se vše brzy vyřeší,“ dodal Richard Lizák.

Rozdělí si je sami

Kde budou sanitky fungovat, už česká strana neovlivní. „O tom už si rozhodnou ukrajinští kolegové,“ řekla ředitelka ostravského Červeného kříže Alžběta Hrabovská. „Nadále dodáváme i zdravotnický materiál, obinadla, krytí, veškerý materiál pro krvácející stavy,“ dodala.

délka: 00:50.25 Video Moravskoslezští záchranáři darují Ukrajině pět sanitek. Michal Charbulák

Léky však Ukrajině dovézt nemohou. „Ty s sebou nebereme. Ukrajinská legislativa to neumožňuje. Jakmile by se celníkům či vojákům něco v naší sanitce nezdálo, mohli by nám to zabavit,“ upozornila Hrabovská.

Starší, ale bez problémů

Darované sanitky jsou už staršími auty, ale stále ve velmi dobrém stavu, servisované a vybavené veškerou potřebnou technikou. Provozovala je Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje a díky jeho podpoře je může postrádat v rámci obnovy vozového parku.

Kvůli jednodušší administrativě jde zatím o zápůjčku. „Doufáme, že válka skončí co nejdříve, pak už by se vozy řešily jako dar. Věřím, že tento symbolický dar má nejen praktickou, ale i morální hodnotu,“ řekl ředitel Roman Gřegoř.

