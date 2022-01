„Zazvonila na nás sousedka, že to máme před domem, před plotem. Tak jsem to vyfotil, sundal a ve čtvrtek to předám policii, která za mnou přijede i kvůli jiným výhrůžkám,“ uvedl hejtman Vondrák pro server novinky.cz. Šibenice se objevila i minulý týden při demonstraci proti pandemickému zákonu na Malostranském náměstí v Praze. Jako vrchol nevkusu ji odsoudili politici napříč politickým spektrem.

Hejtman šibenici vyfotografoval a vystavil na svém twitterovém účtu. „Pozdrav od zdraveforum.cz. Postup už je tradiční, předávám na PČR. Co taky jiného,“ napsal do komentáře.

V komentářích pod fotkou se objevilo stanovisko jednoho ze zástupců občanské platformy Zdravé fórum Jan Tománek: „Pane Vondráku, skutečně nevím, kde jste podobnou fotografii vzal, ale Zdravé fórum s tím nemá samozřejmě nic společného. Žádám vás o okamžité odstranění, nebo doložení svého osočení vůči Zdravému fóru. Předáno našim právníkům.“

„Podle mě to má návaznost na projednávání pandemického zákona, který se bude projednávat v úterý ve Sněmovně. Paradoxní na tom je, že já s tím návrhem v této podobě úplně nesouhlasím,“ dodal pro novinky.cz hejtman.

