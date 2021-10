Nejdřív kolem jezdil jen na motorce. Pak mu to nedalo. Ostravský právník Karel Ležatka koupil kulturní památku, kdysi slavné, dnes už bohužel rozpadající se Janské Koupele na Opavsku, a chce do nich vrátit život. Nyní představil smělý plán, který přijde na miliardu korun.

Majitelem areálu s budovami je Karel Ležatka zhruba rok. Před ním se lázně pokoušelo opravit několik vlastníků, třeba i bývalý tenista Tomáš Berdych. Nikomu se to nepovedlo. Areál chátrá od roku 1993.

„Pokud vše klapne, za dva tři roky bychom mohli začít a do pěti let mít hotovo,“ řekl Ležatka, který už má i investora. Jelikož zachraňuje kus historie, na část investice chce najít dotace. „Opravovat staré je dražší, než stavět nové,“ vysvětlil s tím, že památkářům vyšel ve studii vstříc.

Historický vzhled zachovají

To potvrdil ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě Michal Zezula. „Šlo nám o zachování vzhledu hlavních staveb, což se povedlo. Jsme také rádi, že areál bude dál sloužit k léčbě a lázeňství,“ zmínil.

Podle Ležatky je však projekt možné uskutečnit pouze celý najednou. „Není možné, aby v lázních, kam si lidé jezdí odpočinout, rachotily bagry,“ uvedl podnikatel, který je například majitelem lyžařského areálu v Kopřivná na Bruntálsku.

Něco se opraví, něco přistaví

Podnikatel stávající budovy s názvy Eliška, Jana, Růžena a František opraví a několik dalších přistaví.

Přibude wellness centrum se saunami a bazénem s minerální vodou nebo odborná klinika s lůžkovou částí. Obnoví se restaurace, stáčírny minerální vody a plovárny.

„Kapacita lůžek bude 400 a parkoviště nabídne místa pro 360 aut,“ sdělil Ležatka. Aby byly lázně rentabilní, měly by mít roční obrat 230 milionů korun. Investice by se tak zaplatila asi do 13 let při 65procentní obsazenosti.

Historie a současnost ruku v ruce

Na projektu areálu s pozemky na obou březích řeky Moravice se podílejí dvě architektonická studia. „Snažíme se o to, aby nové lázně neztratily nic ze své zašlé slávy a pasovaly do okolní krajiny, pouze je doplníme moderními prvky,“ podotkl architekt David Kotek.

Janské Koupele ve Srarých Těchanovicích na Opavsku vznikly v roce 1811, ale prameny už se využívaly od 17. století. Léčily se v nich nemoci srdce, kůže, nervy, revmatismus, ale i oběhového a dýchacího ústrojí. Největšího rozmachu zažily začátkem 20. století, kdy je vlastnil hrabě Camillo Razumovský. Ten společně s manželkou Marií lázně rozšířil a vybudoval i nový pramen. Lázně fungovaly až do roku 1940, pak byly využívány jako výcvikové středisko Hitlerjugend a později zajatecký tábor pro důstojníky.

Po válce tu vznikla dětská ozdravovna a později jedno z největších středisek ROH v Československu. Od roku 1994 jsou všechny budovy lázní opuštěné a neudržované.