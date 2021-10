První bedýnka s bábovičkami na Junácké ulici měla úspěch, ale nevydržela ani týden. „Byl jsem smířen s tím, že by si na nich někdo mohl vylít zlost a poničit je, ale že by ukradl celou bedýnku se všemi bábovkami, to je vážně moc,“ řekl Martin Čech.

Zůstala jen bedna

Přesto se nevzdal a ještě ten den udělal druhou a přidělal ji řetězem k lavičce. U pískoviště pod soudem pak nachystal další bedýnku s bábovičkami a připoutal ji řetězem k lavičce. „Jenže za tři dny kompletně zmizel její obsah,“ neskrýval strážník zklamání.

„Tohle mě vážně mrzí,“ povzdechl si muž, který však i tuto bednu opět doplnil a hodlá udělat dětem radost u třetího pískoviště. „Má to úspěch, takže mě nic neodradí,“ dodal.

Podruhé je vzalo dítě?

Ve druhém případě krádeže se Martin Čech dopátral možného „pachatele“. Všechny bábovičky zřejmě odnesl malý klučina. „Takže buď je to někde tajně ukryto, což bych pochopil, takový malý sobec. Anebo bylo navedeno někým dospělým, což by bylo odporné,“ poznamenal.