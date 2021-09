Ryby

Milé Rybičky, z profesního hlediska jste nespokojené. Dalo by se říci, že se vám moc nedaří. Dokonce zkomplikujete svým kolegům práci, a to se jim nebude líbit. Hlavně zachovejte chladnou hlavu a na povinnosti se proklatě soustřeďte. Opravdu to pomůže.