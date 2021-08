Podle svědkyně smutné události tam byl Honzík s tátou a ještě jedním dítětem, asi sourozencem. „Hrál si a táta si jen odskočil na záchod. Strašné, stačí pár vteřin a otočí se vám život,“ poznamenala žena. Pak na místo přispěchala i maminka. Rodiče po chlapci začali hned pátrat.

„Potápěči hocha vytáhli asi pět metrů od mola. Nádrž je trochu zrádná. Prudce klesá do hloubky až devět metrů. Voda je kalná, nemyslím si, že by tu byl co platný plavčík. Musel to být moment. Takový hezký klučík to byl,“ uvedla ještě svědkyně.

Pátrali i policisté

Na stránkách Oder i v pátek brzo ráno visela výzva – pohřešuje se Jan, 110 cm vysoký, krátké blond vlasy, v tmavě modrých plavkových kraťasech… Z počátku totiž rodiče mysleli, že šel chlapec sám domů. Nyní se pod výzvou hromadí jen desítky upřímných soustrastí rodině, která se musí se strašnou tragédií vyrovnat.

Zhruba od 13 hodin po Honzíkovi pátrali policisté, hasiči, vrtulník i místní lidé. Pak přišli na řadu potápěči, kteří k večeru jeho tělo vylovili z vody. „Přijela i speciální policejní jednotka,“ uvedla policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Bohužel po několika hodinách skončilo pátrání tím nejsmutnějším možným způsobem. „Můžu potvrdit, že chlapce už jsme našli bez známek života,“ sdělil Humpl. Podle mluvčího záchranné služby Lukáše Humpla na místě pomáhali krizoví interventi.

Nádrž bez plavčíka

Otřesené je i vedení areálu a v kanceláři nikomu nebylo moc do řeči. „Jestli bude u nádrže plavčík, o tom jsme zatím nemluvili. Sedíme tady, a ještě jsme se nevzpamatovali z té včerejší tragédie. Moc nás to zasáhlo,“ sdělila správkyně. Areál zůstal v pátek uzavřený.

Přírodní nádrž je rozlehlá a je do ní volný vstup. Lidé na sociálních sítích nadávají, že u ní už dávno měl být plavčík, když se tam platí vstupné. Druzí oponují, že ani plavčík by si hocha v kalné vodě nemusel všimnout.

